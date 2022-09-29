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П’ята частина мешканців Холодної гори ще без світла
Вранці 29 вересня світла все ще немає приблизно у 20% абонентів, які залишилися без електрики внаслідок ракетних ударів по підстанціях у Холодногірському районі. Про це повідомляє Обленерго.
Зокрема, тривають роботи щодо відновлення електропостачання в будинки на Іванівці.
Пошкодження високовольтної лінії потребує більше часу на відновлення, зазначили енергетики.
Світло обіцяють дати до 12.00 29 вересня.
Нагадаємо, у Харкові тривають роботи з відновлення енергопостачання після ракетного удара.