П’ята частина мешканців Холодної гори ще без світла

Вранці 29 вересня світла все ще немає приблизно у 20% абонентів, які залишилися без електрики внаслідок ракетних ударів по підстанціях у Холодногірському районі. Про це повідомляє Обленерго.

Зокрема, тривають роботи щодо відновлення електропостачання в будинки на Іванівці.

Пошкодження високовольтної лінії потребує більше часу на відновлення, зазначили енергетики.

Світло обіцяють дати до 12.00 29 вересня.

Нагадаємо, у Харкові тривають роботи з відновлення енергопостачання після ракетного удара.

Агентство Телевидения Новости