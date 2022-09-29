В Ізюмі розгортають мобільний шпиталь

Про це під час візиту на Харківщину повідомив міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко

«Ми чітко зосередились на питаннях розгортання мобільного шпиталю у м Ізюм, який буде розміщено за допомогою ГО «Сумка самарянина». Шпиталь матиме обладнанням для надання хірургічної допомоги, буде забезпечений необхідними медикаментами», – повідомив Віктор Ляшко.

Розгортання шпиталю забезпечить можливість надання ургентної допомоги мешканцям громади, адже приміщення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері постраждало від обстрілів.

▪️За словами Міністра, з перших днів деокупації у співпраці з ДОЗ ОВА було здійснено моніторинг стану медичної інфраструктури та наявності в лікарнях медичного обладнання. Частина його була зруйнована, частина – вивезена окупантами. Наразі в Міністерстві зібрали потреби щодо обладнання та ліків.

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