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Довкіллю Харківщини внаслідок війни завдано шкоди майже на 83 млрд грн

Довкіллю Харківщини внаслідок війни завдано шкоди майже на 83 млрд грн

Про це під час брифінгу в Харкові 28 вересня повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його інформацією, у небезпеці продовжують перебувати 3 національні природні парки: Дворічанський, Гомільшанські ліси та Слобожанський.

«Дворічанський національний природний парк фактично був окупований з 24 лютого і звільнений 10 вересня. Попереду багато роботи, треба зрозуміти, які збитки. Впевнений, що окупанти ніяк не забезпечували заповідний режим, тому наскільки постраждала екосистема потрібно ще встановлювати, – зазначив Руслан Стрілець. – Сьогодні маємо певні напрацювання з західними партнерами в частині допомоги не тільки щодо відновлення пошкоджених національних парків, а й по їх розбудові».

Окрім цього він додав, що завдяки успішному контрнаступу ЗСУ на Харківщині було деокуповано 18 водосховищ загальним об’ємом 513 млн куб. м.

Агентство Телевидения Новости

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