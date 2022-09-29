Мешканцям деокупованих громад безкоштовно нададуть дрова

Наразі органи місцевого самоврядування у Харківській області збирають інформацію в громадах щодо потреби у дровах.

Протягом осінньо-зимового періоду влада забезпечить безоплатними дровами жителів територій, прилеглих до зон проведення бойових дій. Серед восьми таких областей опинилася і Харківщина.

Як повідомили «Слобідському краю» у Харківській ОВА, наразі ХОВА збирає від районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування дані щодо кількості відповідних домогосподарств для доведення інформації до Мінреінтеграції, подальшим винесенням на засідання Кабміну та прийняття рішення щодо виділення коштів.

Наразі органи місцевого самоврядування збирають інформацію у громадах щодо потреби у дровах, першочергово – в деокупованих населених пунктах. Людям, аби отримати дрова, треба звертатися з відповідною заявою у свої громади.

Процес збору заявок, який розпочався два тижні тому, наразі триває в деокупованому Ізюмі.

– Люди пишуть нам заяву, що їм потрібні дрова, залишають свою адресу. Поки ми ці заяви збираємося, а потім будемо формувати загальну і передаватимемо в ХОВА дані, яка кількість дров нам взагалі потрібна. Заявки мешканці можуть залишати нам до 30 жовтня. Думаю, якщо у нас вирішиться питання з газом, більшість, людей які пишуть заяви, не матимуть особливої потреби в дровах, бо всі бояться, що не буде газу і про всяк випадок хочуть запастися дровами, – розповів «Слобідському краю» Ізюмський міський голова Валерій Марченко.

Агентство Телевидения Новости