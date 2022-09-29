У Міненерго припустили, що Росія навмисно пошкодила газопроводи “Північний потік”

Радник міністра енергетики Лана Зеркаль припустила, що Росія навмисне пошкодила газопроводи “Північний потік”.

“Це терористичний акт, який росіяни вчинили навмисне. Є думка, яку я поділяю, що росіянам менше коштуватиме ремонт цих газопроводів, ніж сплата штрафів за недопостачання газу європейським споживачам. Для того, щоб уникнути цих штрафів, росіяни могли спокійно піти на підрив цих труб”, – зазначила Зеркаль.

Водночас, за її словами, ЄС поки що не має паніки через пошкодження газопроводів “Північний потік”, адже Європа вже “забезпечила себе на 91 відсоток газом у підземних сховищах”.

Тим часом, у Кремлі подібні звинувачення називають “безглуздими та абсурдними”.

“Чи зацікавлені ми в цьому? Ні, ми не зацікавлені. Ми втратили маршрути постачання газу до Європи”, – заявив речник президента Путіна Дмитро Пєсков.

Між тим Швеція повідомила про четвертий витік газу з газопроводів Північний потік і Північний потік 2.

Про це розповіли у шведській береговій охороні, пише видання Svenska Dagbladet.

Два з цих чотирьох інцидентів було виявлено у шведській економічній зоні.

Інтенсивна робота ведеться на кількох рівнях, щоб з’ясувати, що саме сталося.

Судна берегової охорони перебувають поряд із місцем витоку, триває розслідування.

6 вересня стало відомо про різке падіння тиску в російському газопроводі Північний потік-2, а наступного дня з’явилися повідомлення про таку саму проблему на Північному потоці-1. Обидва газопроводи, що проходять по дну Балтійського моря біля берегів Швеції та Данії, в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Агентство Телевидения Новости