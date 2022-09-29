Понад 40 тонн води доставили рятувальники в деокуповані території

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 40 т води, у т.ч. 10 т питної.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

Протягом доби рятувальники зведеного загону у м. Балаклія проводили роботи з деблокування обладнання котельні, а також обстеження та розбору покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.

У м. Ізюм рятувальники зведеного загону проводили роботи з розбору завалів на газорозподільчій станції, телевежі, а також у триповерховій житловій будівлі.

Агентство Телевидения Новости