В Ізюмі планують зводити модульне житло для лікарів

Питання забезпечення медичними кадрами деокупованих громад Харківщини обговорили під час візиту в регіон міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Як зауважив міністр, зараз стоїть завдання – відновити не тільки медичні заклади, а й житло для медичних працівників, щоб вони повернулися на постійне місце проживання і забезпечили роботу.

Щодо цього Харківська ОВА наразі веде переговори з міжнародними організаціями. Як повідомив Максим Хаустов, планується, що в Ізюмі на території лікарні розташують модульні будинки для лікарів або медперсоналу.

За даними директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максима Хаустова, наразі у деокупованих населених пунктах мешкає близько 40% населення, порівняно з довоєнним часом. Так само 30-40% медиків сьогодні працює в лікарнях на цих територіях.

“В окремих лікарнях не вистачає рентгенолога, бракує хірургів, анестезіологів, стоматологів. Усе це будемо вирішувати за допомогою лікарів-волонтерів або лікарів, які працюватимуть вахтовим методом”, – розповів Максим Хаустов.

Деокуповані території підсилено бригадами медицини катастроф МОЗ і центрів екстреної медичної допомоги.

“Якщо немає вузького спеціаліста там, де розташована лікарня, пацієнта привезуть у заклад, де ці фахівці є, щоб гарантувати надання якісної меддопомоги кожному”, – підкреслив міністр охорони здоров’я України.

Крім того бригади медиків роблять подворові обходи. Зокрема, це стосується людей похилого віку, які часто не звертаються по медичну допомогу через відсутність зв’язку.

“Верховна рада нещодавно ухвалила закон, який дозволяє залучати нам медпрацівників до роботи на інших базах із збереженням зарплати по основному місцю роботи. Тому бар’єрів немає. До того ж у нас є можливість залучати іноземних спеціалістів, зокрема “Лікарі без кордонів” підтвердили, що вони на перший запит чи в анастезіологах, чи в хірургах, чи в людях, які надають реабілітаційну допомогу, одразу забезпечать привезення цих лікарів у ті заклади, в які ми скажемо”, – сказав Віктор Ляшко.

Агентство Телевидения Новости