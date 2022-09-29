Україна провела ще один обмін: з полону звільнили 4 морпіхів і 2 цивільних

Сьогодні, 29 вересня, звільнили з полону ще шістьох українців: 4 морпіхів та 2 цивільних.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише Громадське.

Додому повертаються офіцери Олексій Булахов і Микола Костенко, солдати Людмила Герасименко та Іван Земляной. А з-поміж цивільних – Вікторіа Андруша та Яна Майборода.

Звільнені військові брали участь у боях за Маріуполь.

Цивільну Вікторію Андрушу забрали з дому 27 березня, оскільки в її телефоні знайшли дані про російську техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її вивезли до росії та утримували у Курському СІЗО.

А Яна Майборода опинилася в полоні, бо в її телефоні знайшли фото російської техніки на території Чорнобильської зони.

Єрмак каже, що переговори щодо наступних обмінів продовжуються. Загалом за вересня Україні вдалося звільнити з полону 235 людей.

Агентство Телевидения Новости