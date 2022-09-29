СБУ викрила двох «дільничних інспекторів» при окупаційній владі Козачої Лопані

Співробітники Служби безпеки продовжують документувати діяльність колаборантів на деокупованих територіях Харківщини.Правоохоронці виявили двох «т.в.о. дільничних інспекторів», які пішли на співпрацю з ворогом після тимчасової окупації смт. Козача Лопань. Ними виявились 41-річний та 36-річна місцеві мешканці.

Зловмисники отримали призначення на посаду в незаконно створеному правоохоронному органі — «Територіальний відділ міліції смт. Козача Лопань» і одразу розпочали активно допомагати окупаційному режиму.

На початку вересня діяльність ворожих пособників була припинена і їм заочно оголосили про підозру за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости