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СБУ викрила двох «дільничних інспекторів» при окупаційній владі Козачої Лопані

СБУ викрила двох «дільничних інспекторів» при окупаційній владі Козачої Лопані

Співробітники Служби безпеки продовжують документувати діяльність колаборантів на деокупованих територіях Харківщини.Правоохоронці виявили двох «т.в.о. дільничних інспекторів», які пішли на співпрацю з ворогом після тимчасової окупації смт. Козача Лопань. Ними виявились 41-річний та 36-річна місцеві мешканці.

Зловмисники отримали призначення на посаду в незаконно створеному правоохоронному органі — «Територіальний відділ міліції смт. Козача Лопань» і одразу розпочали активно допомагати окупаційному режиму.

На початку вересня діяльність ворожих пособників була припинена і їм заочно оголосили про підозру за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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