Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:40
Просмотров: 99

Більшість будинків в Ізюмі не можливо підготувати до зими: жителям пропонують евакуацію

Більшість будинків в Ізюмі не можливо підготувати до зими: жителям пропонують евакуацію

Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію

Безкоштовна евакуація організовується для жителів звільненого від російської окупації Ізюма Харківської області з подальшим розселенням в інших населених пунктах Харківської, Полтавської та інших областей України, оскільки більшість будинків у звільненому місті зруйновано, і їх неможливо підготувати до опалювального сезону. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на начальника управління молоді Ізюмської міської ради Максима Стрельника.

«Для запобігання кризовим ситуаціям у зимовий період організовується безкоштовна евакуація всіх охочих, із подальшим розселенням у Харківській, Полтавській та інших областях України. Це тимчасовий захід. Тому закликаємо ізюмчан скористатися цією можливістю до моменту відновлення критичної інфраструктури міста», – написав в Фейсбуці Максим Стрельник.

Для участі в такій евакуації людям необхідно подати заяву на ім’я міського голови Ізюма Валерія Марченка.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 