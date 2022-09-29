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Мінус 60 рашистів, 3 танки та бронемашина: робота прикордонників на Харківщині

Мінус 60 рашистів, 3 танки та бронемашина: робота прикордонників на Харківщині

На Харківщині аеророзвідка Держприкордонслужби виявила зосередження окупантів та їх техніки. Координати бійці передали побратимам з артилерії й ті відкрили вогонь. Внаслідок злагодженої роботи знищено танк, броньований автомобіль «Тигр», дві вантажівки, а також близько 60 окупантів.

Ще один танк за наведенням прикордонників ліквідував протитанковий розрахунок ЗСУ.

Третій ворожий танк прикордонники знищили самостійно. Вони скинули на нього кумулятивний боєприпас з дрона.

Агентство Телевидения Новости

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