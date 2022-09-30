Удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі: півстоні людей постраждало

Російські війська вдарили ракетою по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. У момент удару люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, аби забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

«Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби», – повідомив Старух на своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, загинуло 23 людини, 28 – отримали поранення

Він також додав, що ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя. Там за попередньою інформацією також є постраждалі.

Агентство Телевидения Новости