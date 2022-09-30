Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 86

Удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі: півстоні людей постраждало

Удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі: півстоні людей постраждало

Російські війська вдарили ракетою по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. У момент удару люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, аби забрати своїх родичів, відвезти допомогу. 

«Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби», – повідомив Старух на своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, загинуло 23 людини, 28 – отримали поранення

Він також додав, що ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя. Там за попередньою інформацією також є постраждалі. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 