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Удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі: півстоні людей постраждало
Російські війська вдарили ракетою по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. У момент удару люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, аби забрати своїх родичів, відвезти допомогу.
«Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби», – повідомив Старух на своєму Telegram-каналі.
За попередньою інформацією, загинуло 23 людини, 28 – отримали поранення
Він також додав, що ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя. Там за попередньою інформацією також є постраждалі.