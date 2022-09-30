Росія хоче максимально “заморозити” лінію фронту на зиму і створити нові підрозділи – дані спецслужб

Російські окупаційні війська втратили величезну частину своєї боєздатності на війні в Україні, через що глава Володимир Путін та його оточення вимушені рятувати свої “здобутки” на фронтах. Вони прагнуть максимально “заморозити” бойові дії на зиму, аби провести повне переозброєння армії, створити нові підрозділи.

Адже від ідеї подальших наступів на нашу країну кремлівський диктатор відмовлятися не збирається. На це вказують джерела в українській українських спецслужбах, передає “24 канал”.

“Російські генерали намагаються якомога швидше перекинути “гарматне м’ясо” на лінію зіткнення на сході та півдні України, щоб тисячі непідготовлених мобілізованих своїми життями стримували просування ЗСУ, доки у Росії триватиме створення нових підрозділів. Водночас командування ЗС РФ майже не переймається тим фактом, що вже через місяць ночувати в окопах без зимових речей буде неможливо. Повноцінна підготовка загарбницьких військ до сезону холодів ще навіть не почалася”, – йдеться у матеріалі.

У спецслужбах припускають, що за планами російського командування, на період холодів Кремль намагатиметься посилити обстріли України, однак вирушати у масштабні наступи для захоплення нових населених пунктів – не буде. Натомість Москва хоче максимально стабілізувати лінію фронту, підготувати позиції окупантів для того, щоб втрати від холодів не перевищували хоча б 20% контингенту.

“У Путіна розраховують, що солдати частково самостійно, а частково – силами міноборони зможуть забезпечити себе буржуйками й теплим одягом. Мовляв, вісім років якось зимували, то й зараз зможемо. Однак протягом всього часу війни на Донбасі левову частку загарбницького війська складали сили місцевих терористичних угруповань, які мали змогу їздити додому та проводити ротації. Крім того, забезпечення терористів “Л/ДНР” не було для Росії важким завданням, адже перший та другий армійський корпуси були маленькими порівняно з чисельністю нинішнього контингенту”, – пояснюють фахівці.

Зазначається, що паралельно з потугами “заморозити” фронти у генштабі Росії також хочуть створити багато нових підрозділів, які зможуть показати свою боєздатність у подальших наступах. Генерали хочуть замінити старі “Мосінки” на автомати Калашникова у “мобілізованих” на Донбасі, привести до ладу забезпечення військ спорядженням, позамінювати зношені стволи на артилерії, а також зняти з консервації свою бронетехніку.

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