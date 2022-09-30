Рятувальники деблокують котельну в Балаклеї

Протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів ДСНС, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

3 – інші виїзди.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1378 вибухонебезпечних предметів.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 30 т води.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНСПротягом доби рятувальники зведеного загону у м. Балаклія проводили роботи з деблокування обладнання котельні, а також обстеження та розбору покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.У м. Ізюм рятувальники зведеного загону проводили роботи з розбору завалів на газорозподільчій станції, телевежі, а також у триповерховій житловій будівлі.

Агентство Телевидения Новости