Сенат США схвалив допомогу Україні на 12 мільярдів доларів

Палата представників може схвалити надання Україні ще 12 мільярдів доларів 30 вересня. Закон має підписати президент США Джо Байден.Сенат США (верхня палата Конгресу. – Ред.) схвалив закон про тимчасове фінансування урядових програм, який передбачає понад 12,3 мільярда доларів екстреної допомоги Україні, повідомило 29 вересня американське видання The New York Times.

Закон продовжує фінансування американського уряду та його діяльності після завершення фінансового року (30 жовтня. – Ред.) – до 16 грудня. За даними, The Washington Post, у ньому 7,8 мільярда доларів передбачені на військову допомогу Україні, 4,5 мільярда – на підтримку економічної стабілізації та 35 мільйонів доларів – на забезпечення ядерної безпеки та реагування на можливі ядерні інциденти в Україні.

Документ направлений до Палати представників (нижньої палати парламенту. – Ред.), яка має ухвалити його вже 30 вересня. Після цього закон має підписати президент США Джо Байден.

16 мільярдів доларів військової допомоги США Україні з 24 лютого

Від початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, США передали Києву понад 16,2 мільярда доларів військової допомоги. Всього від приходу до влади Байдена Україна отримала від США близько 16,9 мільярда доларів безпекової допомоги, а з 2014 року – приблизно 19 мільярдів.

Останній, 22й транш, США оголосили 28 вересня. В рамках нової допомоги на 1,1 мільярда доларів Київ має отримати системи захисту від російських безпілотників іранського виробництва, які все частіше розгортають на лінії зіткнення, а також 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Водночас у міністерстві оборони США заявили, що доставка в Україну нових HIMARS займе роки.

Агентство Телевидения Новости