На Харківщині священика московського патріархату відсторонили за підтримку Москви

Митрополита Ізюмського та Куп’янського Єлисея, який підтримував російських загарбників під час окупації міста Ізюм, відсторонили від обов’язків. Про це пише “Суспільне” з посиланням на секретаря Харківського єпархіального управління Михайла Кіта.

Ізюмську єпархію тимчасово очолює митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій.

“Тимчасово виконуючим обов’язки керуючого Ізюмською єпархією призначили митрополита Харківського і Богодухівського до визначення нового єпископа на Ізюмську кафедру. Митрополита Єлисея відсторонили від обов’язків”, — сказав Кіт.

Зазначимо, митрополит Ізюмський та Куп’янський Єлисей брав участь у заходах російських загарбників під час окупації міст Ізюм та Куп’янськ на Харківщині. На цих заходах був присутній “голова Харківської військової адміністрації” Віталій Ганчев.

Агентство Телевидения Новости