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На Харківщині священика московського патріархату відсторонили за підтримку Москви

На Харківщині священика московського патріархату відсторонили за підтримку Москви

Митрополита Ізюмського та Куп’янського Єлисея, який підтримував російських загарбників під час окупації міста Ізюм, відсторонили від обов’язків. Про це пише “Суспільне” з посиланням на секретаря Харківського єпархіального управління Михайла Кіта.

Ізюмську єпархію тимчасово очолює митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій.

“Тимчасово виконуючим обов’язки керуючого Ізюмською єпархією призначили митрополита Харківського і Богодухівського до визначення нового єпископа на Ізюмську кафедру. Митрополита Єлисея відсторонили від обов’язків”, — сказав Кіт.

Зазначимо, митрополит Ізюмський та Куп’янський Єлисей брав участь у заходах російських загарбників під час окупації міст Ізюм та Куп’янськ на Харківщині. На цих заходах був присутній “голова Харківської військової адміністрації” Віталій Ганчев.

Агентство Телевидения Новости

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