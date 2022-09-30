З 1 жовтня – новий розмір мінімальної зарплати: що зміниться для бізнесу

Відповідно до Закону про Держбюджет на 2022 рік з 1 жовтня розмір мінімальної зарплати збільшиться та становитиме 6700 гривень.

Фахівці Головного управління ДПС у Львівській області роз’яснили, що зміниться для бізнесу:

Нові розміри

З 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної зарплати становитиме:

у місячному розмірі – 6700 гривень;у погодинному розмірі – 40,46 гривень.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб поки що не зміниться і становитиме 2600 гривень. З 1 грудня 2022 року він зросте і становитиме – 2684 гривні.

Для роботодавців

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Тож у жовтні 2022 року зарплату слід буде нараховувати не нижче 6700 гривень.

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ за основного працівника, який не є особою з інвалідністю, за жовтень – 1474 гривень.

Максимальна база для нарахування ЄСВ у жовтні – 100 500 гривень.

Для ФОПів

Для всіх фізичних осіб – підприємців, незалежно від обраної системи оподаткування, мінімальний страховий внесок з ЄСВ за жовтень становитиме 1474 гривень.

Максимальна база для нарахування ЄСВ у жовтні – 100 500 гривень.

Однак максимальні ставки єдиного податку з 1 жовтня не зміняться.

Максимальні ставки єдиного податку протягом 2022 року:

– для платників І групи – 248,10 грн/міс.;

– для платників ІІ групи – 1300 грн/міс.

Податківці звертають увагу, що це розміри максимальної ставки, а реальну для кожної адміністративно-територіальної одиниці мають встановити органи місцевого самоврядування.

Розмір місцевих податків та деякі правила оподаткування податком на прибуток прив’язані до мінімальної зарплати станом на 1 січня. Вони залишаються незмінними до кінця 2022 року.

Проте розміри фінансових штрафів за порушення трудового законодавства з 1 жовтня збільшено. Зокрема, за неоформлених працівників та зарплату у “конвертах” фінансовий штраф буде становити 67000 грн за кожного працівника.

Агентство Телевидения Новости