У Харкові затримали чоловіка, який вкрал волонтерські гроші

Звільнився та вкрав картку з грошима, на які безкоштовно годували потребуючих харків‘ян: підозрюється колишній директор ТОВ

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), та за фактом привласнення офіційного документа, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 357 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що одне з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є ресторанний бізнес, від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора займалось волонтерством, а саме безкоштовно годувало людей у Харкові. У червні цього року 34-річний чоловік за власним бажанням звільнився з посади директора вищевказаного ТОВ. Проте він залишив у себе корпоративну банківську картку підприємства, доступ до якої мав лише він як очільник ТОВ.

Агентство Телевидения Новости