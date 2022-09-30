Нацбанк має враховувати інтереси аграріїв при встановленні курсу валют, – експерт Євген Іванов

Однією з серйозних проблем аграріїв Харківщини є те, що ринковий курс долара дуже відрізняється від курсу, що встановлений НБУ.

Про це в інтерв’ю виданню “Думка” заявив експерт сільськогосподарського ринку, директор сільгосппідприємства “Альфа” Євген Іванов.

За його словами, головними проблемами аграріїв Харківщини сьогодні, окрім бойових дій на території області та втрат від війни є низькі світові ціни на сільгоспродукцію, дуже дорога логістика та різниця між ринковим та офіційним курсом валют.

“Зі світовими цінами, які впали на третину, ми нічого не можемо зробити. На жаль, зараз така кон’юнктура ринку. Але ми можемо зробити щось із тим, що стосується проблеми вивозу зерна”, – зазначив експерт.

Зокрема, у сухопутних кордонів України дуже низька пропускна спроможність, пояснив Іванов, “у нас на кордонах черги по 10 тисяч вагонів. А на добу один пункт пропуску пропускає 50-100 вагонів”. “Усе це збільшує час простою, переїзду, перестановки залізничних колій і піднімає вартість залізничного перевезення. Тому ми маємо шалений залізничний тариф, який упав на аграрія. Зараз ціна на залізничне або автомобільне перевезення в 5 разів вища, ніж до війни”, – додав він.

Іванов підкреслив, що раніше з Харківської області “ми їхали в будь-який порт в Одеській чи Миколаївській області за 500 грн/тонна, зараз ми їдемо 2500-3000 грн/тонна. У автотранспорті схожа ситуація через ціни на паливо, великі простої. Порти потроху запрацювали, однак дуже дорога логістика кораблів, перевалка і дуже дорога страховка… і всі ці видатки лягають на виробника”.

“Ще однією проблемою для аграріїв є те, що в нас ринковий курс долара дуже відрізняється від курсу, що встановлений НБУ. Аграрій, який щось продав за валюту, якщо довіз до порту, то він буде змушений продавати цю валюту за офіційним курсом, який набагато нижчий, ніж ринковий. А закупатися аграрії будуть за ринковим курсом. Звідси виникають також збитки. Тому потрібен діалог із Нацбанком, з банківським сектором, щоб курс був динамічний, щоб допомогти втриматися бізнесу. Це стосується не тільки агробізнесу, це стосується всіх імпортерів та експортерів”, – підсумував експерт.

Нагадаємо, ще в квітні Євген Іванов зазначав, що через різницю між офіційним і ринковим курсом аграрії Харківщини втрачають близько 25% доходів. “Необхідно, щоб Нацбанк розглянув можливість формувати офіційний курс гривні на прийнятному рівні із ринковим курсом. Сподіваюся у Нацбанку почують позицію аграріїв”, – заявляв Іванов.

Також раніше Євген Іванов зазначав, що на малому та середньому агробізнесі тримається інфраструктура села, і саме такі фермери створюють робочі місця, які стануть “магнітом”, щоб люди не виїжджали з районів, які постраждали від війни. Тому аграрні підприємства Харківської області потребують стратегії взаємодії влади із сільгоспвиробниками, особливо малими та середніми.

Агентство Телевидения Новости