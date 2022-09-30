Газові мережі відновили в трьох постраждалих від обстрілів населених пунктах

На Харківщини АТ «харківгаз» завершило відновлення інфраструктури та підключає газ у деокупованому селищі Слатине, а також у прифронтових населених пунктах – селі Черкаська Лозова і місті Барвінкове.

Протягом останніх двох днів природний газ отримали більше тисячі родин, яких окупант на довгі місяці залишив без енергоресурсу, можливості готувати їжу та зігріватися у холоди

Водночас триває заміна знищених ворогом об‘єктів критичної інфраструктури в Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах.

В Ізюмі газовики обстежують і ремонтують газопроводи високого тиску, які забезпечують постраждале місто природним газом. Це перший масштабний етап робіт, який необхідно виконати для відновлення газопостачання.

Агентство Телевидения Новости