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Слабке медичне забезпечення окупантів погіршить для них ситуацію на фронті — британська розвідка

Слабке медичне забезпечення російських військових продовжить погіршуватись, що ускладнить для окупантів ситуацію на фронті.

Про це повідомили в британській розвідці.

Деякі мобілізовані російські резервісти отримали наказ самостійно закуповувати предмети для надання першої допомоги, а також пораду, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням.

Як зазначають, деякі російські війська загинули від критичної кровотечі, попри власні бойові турнікети західного зразка, адже прикріпили їх до свого спорядження кабельними стяжками, а не за допомогою виданої липучки. Таке обладнання є досить рідкісним і його могли красти.

“Недостатня впевненість російських військових у тому, що в них буде достатнє медичне забезпечення, майже напевно сприяє падінню моралі й готовності проводити наступальні дії в багатьох підрозділах, розгорнутих в Україні”, — зазначили в огляді.

Агентство Телевидения Новости

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