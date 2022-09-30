Анексія нових територій України росією створює загрозу не тільки для Європи, а й для всього світу – CNN

Анексія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, про яку володимир путін хоче сьогодні офіційно оголосити, – це акт геополітичного піратства, який зробить війну більш небезпечною, додасть нових ризиків для Заходу та кине довгостроковий виклик міжнародному правопорядку.

Про це пише CNN.

Проведені росією на окупованих територіях псевдореферендуми створюють альтернативну реальність конфлікту, що матиме кілька наслідків для США, демократії та всього світу.

По-перше, у вигаданому путіним світі анексія перетворює війну з наступальної операції на самооборону. Адже тепер москва називатиме анексовані території своїми, що викликало побоювання з приводу ескалації війни, оскільки путін попередив, що може використати все озброєння для захисту.

По-друге, цей новий вимір конфлікту може означати, що рішуча підтримка України Заходом буде пов’язана з ще більшими ризиками, адже Україна не припинить боротьби за відновлення контролю над територіями, використовуючи західне озброєння.

По-третє, війна загрожує закріпити прецедент, коли більша і могутніша держава вторгається в меншу і захоплює її територію з надуманих причин. Цей сценарій становить загрозу не тільки для Європи: подібні сценарії можуть виникнути в усьому світі та бути відтворені іншими авторитарними режимами. Це фундаментальний виклик міжнародному верховенству права.

CNN зазначає, що поспіхом організовані псевдореферендуми на окупованих територіях України виглядають до смішного дилетантськими. Вони демонструють зневагу путіна до міжнародного права та ідеї демократії.

Але явно нелегітимний характер «референдумів» також вказує на їхню справжню мету — створення у росіян враження прогресу на батьківщині, а також виправдання мобілізації, яку тепер можна видати за «захист батьківщини».

За інших обставин анексію територій можна було б розглядати як потенційний крок виходу з конфлікту, який рятує обличчя, та спосіб оголосити про перемогу. Але Україна заявила, що такі кроки означають відсутність підстав для переговорів із москвою. А недавні бойові успіхи та приплив західної зброї означають, що немає жодної стратегічної причини припиняти бойові дії зараз.

Агентство Телевидения Новости