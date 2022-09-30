У Харкові правоохоронці вилучили 900 літрів сурогатного алкоголю

За даними слідства, іноземець, який тривалий час проживає у Харкові, зберігав у гаражному приміщенні на території приватного домоволодіння незаконно виготовлений алкоголь у пластикових пляшках. За попередньою версією слідства, чоловік збував алкогольну продукцію іншим особам, повідомляє прокуратура Харківської області.

29 вересня під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника 900 літрів алкоголю, який направлено для проведення експертизи.

Наразі встановлюються джерела походження вказаних алкогольних напоїв та перевіряється причетність чоловіка до їх незаконного виготовлення.

За процесуального керiвництва Харкiвської обласної прокуратури та Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування за фактом зберiгання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених пiдакцизних товарiв (ч. 1 ст. 204 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости