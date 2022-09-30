У деокуповане село Піски-Радьківські вперше доставили гуманітарну допомогу

2 фури з продуктами прибули в село Підвисоке Борівської громади. Далі допомогу переправляють у звільнені минулого тижня Піски-Радьківські.

Загалом жителям звільненого від окупантів села Піски-Радьківські передали 40 тонн продуктів, повідомили в ХОВА.

Одна фура привезла допомогу для місцевого психоневрологічного інтернату, де наразі перебуває близько 130 людей.

Решту допомоги роздадуть жителям села. На сьогодні, за приблизними даними, там залишається до 1300 осіб.

Людям передали харчові набори, до яких входять продукти тривалого зберігання: цукор, макарони, чай, кава, рибні, м’ясні та овочеві консерви, згущене молоко, печиво тощо. Також привезли велику партію борошна, цукру, питну воду.

Агентство Телевидения Новости