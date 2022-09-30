ДБР виявило на Харківщині склад з боєприпасами та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів (відео)

ДБР продовжує проводити стабілізаційні заходи на звільнених від окупантів територіях Харківської області. Окрім колаборантів працівники Бюро продовжують виявляти арсенали зброї та інші цікаві знахідки.

Працівники ДБР знайшли склад в місті Ізюмі Харківській області. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.

Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території рф. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації.

Також росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню.

ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.

До речі, 1 танкова дивізія російської армії, разом з іншими підрозділами, «засвітилася» й під час окупації Тростянця на Сумщині. Це зокрема підтверджують і документи військових рф, які знайшли працівники ДБР у Сумській області.

Втім, як і у Тростянці, так і в Ізюмі окупанти не змогли закріпитися на позиціях, повтікали та залишили техніку та боєкомплекти.

Агентство Телевидения Новости