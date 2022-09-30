Росія оголосила про анексію окупованих територій України

Президент росії володимир путін 30 вересня підписав «договори» про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це йшлося у трансляції церемонії підписання «договорів» у кремлі, повідомляє Громадське.

Російський президент підписав відповідні «документи» з підконтрольними кремлю головами чотирьох окупованих регіонів.

Далі процес анексії мають схвалити у парламенті та конституційному суді, а потім – остаточно схвалити президент. А втім, це лише формальності: малоймовірно, що депутати або судді рішення путіна спробують заблокувати.

Раніше речник путіна дмитро пєсков казав, що росія анексує Донецьку та Луганську області в адміністративних межах, а інформацію про межі анексії у Запорізькій та Херсонській областях він пообіцяв уточнити пізніше.

Що наговорив путін?

Під час промови путін традиційно проголосив уже звичні тези про нібито дискримінацію російськомовних, «неонацистський державний переворот в Україні», «8 років геноциду» тощо. Він заявив, що розпад СРСР відірвав людей від своєї батьківщини та «розчленував нашу народну спільність».

Глава кремля закликав українську владу припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів, але запевнив, що анексовані території не віддасть.

Не забув путін знову дорікнути і Заходу, який він звинуватив у русофобії, а також спробах розвалити росію і «нацькувати народи один на одного». Очільник кремля каже, що західні країни хочуть бачити росіян «не вільним суспільством, а натовпом бездушних рабів».

«Захід замість демократії використовує придушення, експлуатацію та поневолення, побудований ним однополярний світ антидемократичний, брехливий і лицемірний наскрізь», – стверджує путін.

У вибухах на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» російський президент теж звинуватив Захід: «Англосакси фактично розпочали знищення європейської енергоструктури».

А втім, путін критикував не лише політику Заходу щодо росії, але й цінності західних держав: «Хіба ми хочемо, щоб у нас в росії замість мами і тата були батьки №1, №2, №3? Хіба ми хочемо, щоб у наших школах із початкових класів дітям нав’язували збочення, які ведуть до деградації та вимирання?»

«Голосування» під дулами автоматів

У тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу росії.

Ці «референдуми» проходили під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили з бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Окупанти 27 вересня оголосили «результати» псевдореферендумів: більшість людей нібито підтримала приєднання до росії. Наприклад, за приєднання захопленої частини Запорізької області до складу рф «проголосували» 93,11% жителів, Херсонщини – 87,05%, Луганщини – 98,42%, Донеччини – 99,23%.

Окупанти заявляють, що явка на псевдореферендумах у різних регіонах нібито була від 78% до понад 97%.

Агентство Телевидения Новости