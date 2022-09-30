Львівські лікарі врятувати 11-річного хлопця з Харкова, який отримав тяжкі травми під час обстрілу

Хлопчик грав у футбол, коли його двір росіяни обстріляли касетними бомбами. 11-річний Артем з Харкова пережив кому і вісім операцій. Хлопцеві довелося не лише хапатися за життя, а і заново вчитися ходити та рухати руками, повідомили у Першому медичному об’єднані Львова.

Обстріл почався раптово, без сповіщень про тривогу. Артем не встиг заховатися. Як наслідок – відкрита мінно-вибухова травма грудної та черевної порожнини, ушкодження внутрішніх органів (легень, діафрагми та печінки) із інфекційним ускладненням.

У Харкові протягом трьох діб Артем перебував у комі. Через тиждень його евакуювали до Львова у дитячу Лікарню Святого Миколая.

Місяць хлопець не підводився з ліжка. Лікарі виконали низку високотехнологічних втручань – це відновлення цілісності грудної клітки та правої легені, а також печінки, органів черевної порожнини. Зараз Артема вже переведено у загальну палату, із ним почали працювати реабілітологи, які допомагають відновити функціональність правої руки та покращити ходьбу.

Завдяки спільній роботі спеціалістів хлопчик знову бігає та навіть грає у футбол. А ще – сам одягається, вмивається, гуляє на вулиці.

Агентство Телевидения Новости