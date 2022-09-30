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В Харкові арештували майно підприємства, засновницею якого є громадянка рф

В Харкові арештували майно підприємства, засновницею якого є громадянка рф

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, службові особи харківського приватного акціонерного товариства, основним видом діяльності якого є виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми, тісно співпрацюють з країною-агресором.

Одним із засновників підприємства є громадянка рф. Її внесок до статутного капіталу складає майже 52%, що у грошовому еквіваленті дорівнює близько 3 млн гривень. Росіянка отримує в Україні прибуток від господарської діяльності ПрАТ та сплачує податки до державного бюджету рф, фінансуючи війну в Україні. Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

28 вересня Київський районний суд м. Полтави задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права засновниці-росіянки підприємства у сумі майже 3 млн гривень та на нерухоме майно ПрАТ загальною площею 1120 кв. метрів.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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