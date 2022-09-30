В Ізюмі затримали «народного міліціонера», який не встиг втекти з окупантами

Поліція Харківщини виявила на деокупованій території «народного міліціонера»: 33-річний місцевий мешканець з 8 червня погодився на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду патрульного так званої «народної міліції Ізюма».

Чоловіку видали посвідчення патрульно-постової служби. Окупаційна влада за службу платила йому гуманітарними пайками.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости