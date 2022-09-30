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В Балаклії знайшли тіло закатованого чоловіка: поліція встановлює особу загиблого

В Балаклії знайшли тіло закатованого чоловіка: поліція встановлює особу загиблого

На Харківщині поліція виявила поховання цивільної особи із тілесними ушкодженнями. Попередньо встановлено, що чоловіка вбили та поховали на околиці центрального кладовища в місті Балаклія військовослужбовці рф 5 серпня під час окупації населеного пункту, повідомили в ГУНП Харківської області.

За даним фактом слідчі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження.

29 вересня криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції провели ексгумацію тіла.

Під час попереднього огляду загиблого встановлено, що померлим є чоловік приблизно 50 років, середнього зросту, одягнений у червону спідню білизну та чорну футболку. У чоловіка виявлені тілесні ушкодження, що ймовірно свідчить про катування.

Громадян, які володіють інформацією про особу загиблого, в поліції просять  повідомити до поліції за тел. 050-416-80-81 (чергова частина ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області).

Агентство Телевидения Новости

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