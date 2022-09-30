Без права на помилку: працює спецпідрозділ KRAKEN

Працює спецпідрозділ Кракен. На відео – кадри із зачищенням звільнених навесні Вільхівки та Питомника під Харковом. Кожній вдалій операції передує ретельна підготовка. Захисники регулярно тренуються: покращують навички командної роботи та працюють над помилками, щоб у бойових умовах все пройшло гладко.

командир взводу, позивний «Морпех»

Бывает, кто-то что-то не так сделает, так как расслабленность, а там все идет на механическом уровне. Все делают все так, как должно. Т.е. право на ошибку – это гибель, поэтому все выкладываются на максимум.

На черговому навчанні відточується тактика роботи в населеному пункті.

Володимир, командир підрозділу

Було поставлено завдання хлопцям зайти в селище, зачистити та закріпитися. Палн розробляли самі хлопці. Не так, щоб керівництво розробляло, а вони не знали, як це виконати. Вони самі планують і самі виконують.

Первая идет бронегруппа, до первых 2-этажек, дальше заходит вторая группа, проводит зачистку до этого здания. И стараемся скоординировать, чтоб две группы в кольцо, в подкову брали. Первая группа, как 2-этажки начинаются – она сразу уходит сюда.

Володимир, командир підрозділу

Відпрацьовували заход в складі, використовуючи техніку, відпрацьовували злагодження та прикриття кулеметного розрахунку.

Командир спецпідрозділу Костянтин Немічев наголошує – Кракен це добровольче формування, кожен прийшов сюди за власним бажанням. Тому мотивація бійців на висоті і це теж одна з причин ефективності підрозділу.

Костянтин Немічев, командир спецпідрозділу KRAKEN

24 лютого у перші години ми почали мобілізацію людей, яких ми підготовлювали за півроку до війни. Ми розуміли, що рф підтягує свої війська до наших кордонів і це не просто так. І ми почали робити вишколи по вихідним. Цивільним людям розповідали, що робити, тренували тактиці. В перші години мобілізували ми 800 осіб і почали їх розставляти по окружній дорозі по місту Харкову. На 2й день було вже 1200 осіб.

Потік йшов дуже великий, згадує Костянтин Немічев. Бажаючих захищати Харків ділили на тих, хто буде воювати і на волонтерів. Справа знайшлась кожному. Боєць з позивним «Скала» до війни працював тренером, ніякого бойового досвіду. Проте спортивна підготовка була до речі. Рідні підтримали.

позивний «Скала

Жена, понимая ситуацию, вошла в положение и чуть ли не со словами «кто если не ты» отпустила. Я спортсмен по жизни и наверное это сыграло роль. Нам отступать некуда, ми дома. Страх контролируемый есть всегда, но важно его контролировать. Все идут вперед – и ты идешь вперед.

Костянтин Немічев, командир спецпідрозділу KRAKEN

27 лютого росіяни вдерлися до Харкова, але ми разом з іншими підрозділами їх вибили. Отсанніх вибивали о 17 вечора. Тоді ще намагалися вони залетіти самольотом, але його успішно збили. І це була крапка, коли росіяни зрозуміли, що в Харків їм не вдертися.

Саме росію вже називають головним постачальником зброї – тікаючи, окупанти кидають техніку та боєприпаси.

Костянтин Немічев, командир спецпідрозділу KRAKEN

В нас не було ні злагодження, ні озброєння великого, ми все добували в перші дні війни. Дуже багато у нас російської техніки – більшість. Танки, гради, арта. Це все, коли звільняли населені пункти, так кажучи…

Після гучного звільнення Вільхівки та Питомника навесні, коли в полон потрапила купа рашистів, в росії оголосили Немічева особо небезпечним злочинцем та призначили нагороду за допомогу у його затриманні – один мільйон нікому не потрібних рублів.





Агентство Телевидения Новости