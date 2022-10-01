Окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Окупанти викрали гендиректора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова 30 вересня дорогою від АЕС до міста Енергодар. росіяни зупинили його автівку, силоміць затримали та вивезли чоловіка в невідомому напрямку.

Про це йдеться у заяві голови державної компанії «Енергоатом» Петра Котіна, пише Громадське.

Він зазначив, що наразі немає інформації щодо місця перебування гендиректора ЗАЕС та його долі.

«Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою. Він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку для експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції», – зазначив Котін.

Він звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла та закликав їх докласти зусиль для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів.

«Вимагаю від російських військових, які контролюють Запорізьку АЕС, співробітників «росатому», які також незаконно перебувають на нашому ядерному об’єкті, припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов’язків», – написав Котін.

Що відбувається на ЗАЕС?

Уночі проти 11 вересня на Запорізькій АЕС зупинили останній робочий енергоблок № 6, який до цього часу живив власні потреби станції. Тож усі блоки АЕС перевели у найбільш безпечний стан – холодний зупин.

Зараз електроенергія, яка необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки на ЗАЕС, надходить ззовні на станцію від енергосистеми України. Зробити це вдалося завдяки українським фахівцям, які відновили пошкоджені російськими обстрілами лінії електропередач.

Попри це в МАГАТЕ наголошують, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції залишається нестабільною, зокрема через постійні обстріли. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на окупованій ЗАЕС терміново потрібно створити зону ядерної безпеки та захисту.

Очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що окупанти «систематично та свідомо» пошкоджують магістральну мережу в зоні ЗАЕС. Українська розвідка попереджала, що окупанти можуть планувати черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та АЕС.

Якщо живлення від енергосистеми України не стане, для потреб на ЗАЕС також є 20 аварійних дизель-генераторів.

Агентство Телевидения Новости