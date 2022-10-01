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В Україні скасовано осінній призов на строкову військову службу

В Україні скасовано осінній призов на строкову військову службу

Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Таким чином, в Україні відклали осінню демобілізацію.

Про це йдеться у відповідному указі, які підписав Зеленський. Він оприлюднений на сайті ОПУ і вже набув чинності, повідомляє Слово і Діло.

Згідно з документом, в Україні скасували призов на строкову військову службу у жовтні-грудні.

Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнили змінами. Зазначається, що вона проводитиметься не раніше оголошення в установленому порядку.

«Військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни термінової військової служби, буде звільнено в запас у жовтні – грудні 2022 року, проте це відбудеться «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації», – йдеться в указі.

Нагадаємо, у квітні Зеленський скасував весняний призов та демобілізацію зі Збройних сил.

У вересні Верховна рада дозволила демобілізацію військових, у яких троє та більше дітей.

Агентство Телевидения Новости

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