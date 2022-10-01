В Україні скасовано осінній призов на строкову військову службу
Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Таким чином, в Україні відклали осінню демобілізацію.
Про це йдеться у відповідному указі, які підписав Зеленський. Він оприлюднений на сайті ОПУ і вже набув чинності, повідомляє Слово і Діло.
Згідно з документом, в Україні скасували призов на строкову військову службу у жовтні-грудні.
Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнили змінами. Зазначається, що вона проводитиметься не раніше оголошення в установленому порядку.
«Військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни термінової військової служби, буде звільнено в запас у жовтні – грудні 2022 року, проте це відбудеться «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації», – йдеться в указі.
Нагадаємо, у квітні Зеленський скасував весняний призов та демобілізацію зі Збройних сил.
У вересні Верховна рада дозволила демобілізацію військових, у яких троє та більше дітей.