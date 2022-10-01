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ХТС закінчують підготовку до старту опалювального сезону

ХТС закінчують підготовку до старту опалювального сезону

Робітники КП «Харківські теплові мережі» готують до асфальтування ділянки, де завершили підземні ремонтні роботи.

На підприємстві зазначили, що продовжують перекладати внутрішньоквартальні мережі центрального опалення та гарячого водопостачання. Завдяки новим технологіям, розриття стали меншими, як і час ремонту.

Крім того, на ХТМ завершують благоустрій територій навколо джерел теплопостачання та ремонт приміщень підприємства.

Агентство Телевидения Новости

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