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Кількість загиблих в колоні під Куп’янском зросла: половина жертв діти та вагітна

Кількість загиблих в колоні під Куп’янском зросла: половина жертв діти та вагітна

Триває розслідування розстрілу цивільної колони в Куп’янському районі 25 вересня.

За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

30 вересня прокурорами, слідчими СБУ та поліції поблизу села Курилівка Куп’янського району виявлено розстріляну колону з шести автівок.

Вказані автомобілі розстріляла російська армія 25 вересня, коли цивільні намагались евакуюватись. Дві машини згоріли повністю, у них були діти з батьками — вони згоріли живцем.

За попередніми даними, загинуло щонайменше 24 людини, серед яких 13 дітей. Також серед загиблих – вагітна. Огляд місця події триває.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області

Агентство Телевидения Новости

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