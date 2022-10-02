Под обстрілами Куп’янск, Вовчанськ та Чугуївщина. Є поранені

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів прилеглих до кордону з рф та лінії зіткнення. Зокрема обстрілювали м. Куп’янськ та населені пункти Куп’янського району, м. Вовчанськ та с. Гатище Чугуївського району.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненням госпіталізована 71-річна жінка.

Продовжується гуманітарне розмінування Харківщини. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 704 вибухонебезпечних предмети.

▪️На лінії зіткнення йдуть бої. Ворог здійснив спробу наступати на Козачу Лопань, але під вогнем наших захисників відійшов з втратами.

Підтримуємо ЗСУ та продов

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