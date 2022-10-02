Путін більше хоче утримати окупований південь України, а не Луганщину – ISW

Ймовірно російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, аби утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не укріпити позиції росіян на Луганщині, пишуть аналітики ISW

“Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України”.

Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавній крах Харківсько-Ізюмського фронту і оточення сил РФ в районі Лиману.

Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп’янську або Лимані майже напевно було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж про Луганську область.

Через критику та поразки на полі бою Кремль може готуватися до перестановки в Міноборони РФ.

Також у ISW вважають, що Росія, ймовірно, ставить умови для того, щоб взяти на себе юридичну відповідальність за ЗАЕС.

Зокрема, російська влада затримала директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Окупанти хочуть передати ЗАЕС під контроль “Росатому” і створити нову юрособу для ЗАЕС.

Ймовірно, РФ намагатиметься використати свій контроль над ЗАЕС для тиску на МАГАТЕ з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованої української території шляхом примушення його визнати законний контроль Росії над ЗАЕС.

Також повідомляється, що російські війська здійснили невдалу наземну атаку на Козачу Лопань на півночі Харківської області 1 жовтня.

Такі атаки вказують на те, що Путін, ймовірно, зберігає мету відновити контроль над територією за межами областей, які він незаконно анексував, і готовий виділяти російські військові ресурси для таких наступальних дій, замість того, щоб присвятити їх обороні проти українського контрнаступу на Донбасі.

Основні висновки:

Українські війська звільнили Лиман і, ймовірно, зачистять населений пункт з 1 жовтня.Росія, ймовірно, висуває умови для взяття на себе юридичної відповідальності за Запорізьку атомну електростанцію.Українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції в Херсонській області та створюють умови для подальшого наступу.Російсько-терористичні війська здійснили наземні обстріли Бахмута та Авдіївки Донецької області і продовжують наносити планомірні удари по тилових районах України на півдні.Російське військове керівництво продовжує ставити під загрозу майбутнє відновлення збройних сил, надаючи пріоритет негайній мобілізації якомога більшої кількості особового складу для участі у бойових діях в Україні.Російські мобілізаційні органи продовжують здійснювати дискримінаційну мобілізаційну практику.

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