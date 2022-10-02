Відхід із Лимана є політичною невдачею росії – британська розвідка

Відхід росіян із Лимана Донецької області є не лише оперативною поразкою для окупантів. Це також й політична невдача для росії.

Про це повідомляє йдеться в звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як припускають у британській розвідці, боронили Лиман неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів рф, а також контингент добровільно мобілізованих резервістів.

«Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян», – йдеться у повідомленні.

Британці наголошують, що в оперативному плані Лиман важливий, оскільки він контролює ключовий шлях через річку Сіверський Донець, якою росія намагається зміцнити свою оборону.

«Відхід росії з Лимана також є значним політичним невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який нібито росії прагнула «звільнити» і який вона намагалася незаконно анексувати», – підкреслює розвідка.

Наголошено, що такий висновок призвів до чергової хвилі публічної критики військового керівництва рф з боку вищих посадових осіб.

«Далі подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики і посилять тиск на старше командування», – припускають у розвідці Британії.

Раніше ЗМІ писали про те, що путін відмовився від оборони Луганщини та готує перестановки генералів.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Лимані Донецької області було піднято український прапор. Водночас, на момент запису його звернення в місті ще точилися бої з росіянами.

Пізніше 81-а окрема аеромобільна бригада опублікувала відео, де українські військові заявляють, що взяли Лиман під свій контроль.

Агентство Телевидения Новости