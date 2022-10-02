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Рашисти “денацифікували” магазин у Куп’янску

Рашисти “денацифікували” магазин у Куп’янску

Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Куп‘янському районі області. Горів продовольчий магазин.

За добу з 1 по 2 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 704 вибухонебезпечних предмета.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 41 т води, у т.ч. 15 т питної.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.Протягом доби у м. Балаклія закінчились роботи з розбору аварійних елементів даху пошкодженої житлової будівлі.

У м. Ізюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів. Також триває розбір завалів триповерхової будівлі, проведено демонтаж залізобетонних плит перекриття.

Агентство Телевидения Новости

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