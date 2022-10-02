Освітянка-колаборантка направила своїх колег до Курська на «підвищення кваліфікації»

Впроваджувала російські стандарти освіти та направила своїх колег до Курська на «підвищення кваліфікації»: підозрюється освітянка, яка працювала на окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом здійснення дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладі освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жінка, яка до початку повномасштабного російського вторгнення працювала вчителем у Липчанівському ліцеї в Ізюмському районі, «перевзулась» та почала співпрацювати з окупантами.

У травні вона погодилась на пропозицію представників країни-агресора та обійняла посаду «в.о. директора» Бабенківської загальноосвітньої школи при окупаційній владі.

Колаборантка впроваджувала стандарти освіти держави-агресора, насамперед, за російськими підручниками.

Агентство Телевидения Новости