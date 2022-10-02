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650 тротилу залишили на дамбі на Харківщині окупанти

650 тротилу залишили на дамбі на Харківщині окупанти

В селі Великі Проходи в Харківській області вибухотехніки вилучили із гідроспоруди 175 кілограмів тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

«Вибухотехніки провели розмінування дамби в с. Великі Проходи. Під час перевірки гідроспоруди на наявність вибухівки спеціалісти знайшли 175 кг тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори — загальний тротиловий еквівалент близько 650 кг», — зазначив Болвінов.

За фактом мінування дамби слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. За словами фахівців, у гідроспоруду було закладено неймовірно велику кількість вибухівки. Для порівняння: для підриву газової труби «Північного потоку» було використано 500 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Агентство Телевидения Новости

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