Лиман повністю зачищений, – Зеленській

Президент України Володимир Зеленській повідомив про успіх ВСУ на сході.

Українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині, повідомив президент Зеленський. Про деталі операції поки не повідомляється, зокрема скількі саме рашистів там загинуло, скільки потрапило в полон, скільки техники окупантів знищено.

За попередніми даними у котлі опилось до 5 000 рашистів. За оцінками експертів, операція в Лімані знищить всю лінію захисту рф на Донбасі

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