З харківської лікарні зникла 16-річна дівчина

Поліція встановлює місцезнаходження Софії Винокурової 2006 року народження.

Дівчина 1 жовтня пішла з харківської лікарні у невідомому напрямку, повідомляє ГУНП Харківської області.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 158 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся, очі зелені.

Була одягнута у світлі джинси, чорну кофту, бордову куртку, білі кросівки.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної з проханням повідомити до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 за телефонами: «102», 0954684414, 0664579627 чи іншим зручним для вас способом.

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