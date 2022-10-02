Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:56
Просмотров: 110

З харківської лікарні зникла 16-річна дівчина

З харківської лікарні зникла 16-річна дівчина

Поліція встановлює місцезнаходження Софії Винокурової 2006 року народження.

Дівчина 1 жовтня пішла з харківської лікарні  у невідомому напрямку, повідомляє ГУНП Харківської області.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 158 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся, очі зелені.

Була одягнута у світлі джинси, чорну кофту, бордову куртку, білі кросівки.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної з проханням повідомити до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 за телефонами: «102», 0954684414, 0664579627 чи іншим зручним для вас способом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 