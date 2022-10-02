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Українські тероборонівці відзначають своє професійне свято

Українські тероборонівці відзначають своє професійне свято

2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони.

Свою нові пісню «Соняшник» харківський гурт «Труба» присвятив воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони та всім тероборонівцям України.

Кліп пісні – Харківський окремий батальйон територіальної оборони. Автор пісни – Сергій Трубаєв (Марко Баянов). Звукорежисура та інструментал – Сергій Кондратьєв (Фленжер). Запис – студія M.A.R.T.

Це прем’єра пісні.

Агентство Телевидения Новости

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