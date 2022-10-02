В Балакції на міні підірвалася бригади медиків: загинув водій «швидкої»

Сьогодні бригада харківських медиків ЕМД 1501, рухаючи на виклик, підірвалась на міні. Водій спеціалізованого авто ЕМД Олександр Кононенко загинув. Фельдшер Віталій Разлада отримав поранення. Лікарі оцінюють його стан зараз, як стабільний.

«Швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія та вони наїхали на міну. Молодий фельдшер отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла», повідомила подробиці волонтер, радник голови ХОВА, Наталя Попова.

В Центрі ЕМД закликають мешканців деокупованих територій не поспішати із поверненням та бути максимально обережними через масштаби мінувань звільнених територій.

Агентство Телевидения Новости