Майже повністю зруйнована: прокурори показали, як виглядає школа в Чугуївському районі

Прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) проведено огляд школи в одному із сіл Чугуївського району.

Правоохоронці оглянули сільську школу, яка знаходилася на лінії зіткнення. До початку повномасштабного вторгнення країни-агресора школу повністю відремонтували. Нараз на фасаді не залишилось цілих вікон. Стіни пошкоджені, майно – зруйноване. Жодних військових об‘єктів там не було.

Станом на 2 жовтня у Харкові пошкоджено 135 шкіл, на території області — 126.

Агентство Телевидения Новости