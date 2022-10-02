Протягом доби окупанти обстрілювали Вовчанськ та Гатище на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 2 жовтня. 221 доба війни.

За поточну добу російські окупанти завдали 4 ракетні та 3 авіаційні удари, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад п’ятнадцять населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На Слобожанському напрямку окупанти обстрілювали населених пунктів Вовчанськ та Гатище.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 5 командних пунктів, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад 15 інших важливих об’єктів окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости