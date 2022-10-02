Про обстріли попереджав кіт: як мешканець Борової рятувався в підвали від обстрілів

Спорожніле селище поряд з Липцями, Борщова. Але принаймні одна людина тут залишилась. Власник приватного будинку із капітальним погрiбом готується до зими. Каже, в нього є все потрібне – міцні стіни та власна міні-електростанція.

В’ячеслав

У меня прекрасная электростанция, блок бесперебойного питания и достаточно станции поработать час , чтобы после этого работал блок бесперебойного питания два часа. Я включал ее раз в 10-14 дней. В этот час я набирал воды сколько мне нужно, стирал и заряжал радио и фонари, а с телефоном были проблемы. 00-38 ))

Поряд кілька разів падали снаряди, будинок зазнав серйозних руйнувань. Проте власник вцілів – дякує за це своєму персональному хвостатому охоронцеві.

В’ячеслав

Благодаря этому коту я не попал под сильные обстрелы. Если он лежит и не реагирует – можно не реагировать. Если он подорвался – надо немедленно искать самое безопасное место в доме. Плюс они сами знают безопасные места в доме. Я этот дом делал, проектировал, я инженер. Я знаю, как тут расположены плиты, и как здесь безопасно находиться. И он мог выдержать все. Я это четко понимаю. Во время страшного прилета я был чуть ниже и там штукатурка не посыпалась. С детства мне очень нравились парусные корабли. И мне попался человек, который смог воплотить мою мечту. И в этом доме нет ничего – мебели. Только эти парусные корабли. Даже шкафы на которых они стоят – развалены.

У підвальному приміщенні дійсно справжнє бомбосховище – жодної тріщини у стінах.

В’ячеслав

Выстрелил прямо сюда, но я уже знал эти звуки, когда летит на меня, и я успел спуститься. А это прямо было здесь, в двух шагах. Здесь я находился в самые крутые обстрелы, это место я приготовил 25 февраля. Я предполагал, что может быть ситуация, при которой мне здесь надо будет находиться долго. Здесь у меня был эвакуационный рюкзак, как-то вижить.

Їжу чоловік готує просто ось тут, в коридорчику на похідній кухні.

В’ячеслав

Она находится в безопасном месте, здесь в два кирпича стена и бетон, там лестница, ее пробить невозможно, там земляной вал. То, что вы видели, повреждения страшные вверху, где стены нет – вот только фриз отвалился. Сплю я в парилке.

Щоб трохи обігріти приміщення, В’ячеслав користується газовим пальником. Чоловік згадує – кілька разів до нього приходили окупанти. Відібрали автівку, щось шукали в будинку.

В’ячеслав

Он приходил с чеченами, я решил что это ФСБ. Он не представился, но я так решил. Вопрос задавал – ты за россию или за Украину. Я говорю, я русский, живу в Украине. И категорически против того, что происходит. Когда они заходили, чечен приставил к голове пистолет, но страшно не было. Задавал идиотские вопросы – где и кто ту националисты, кто из правого сектора. Вопросы человека, далекого от реальности. Безумные глаза, все вывернули, но они не понимали что они ищут и что тут делают.

В’ячеслав

Я все время молился и анализировал свою жизнь. Переоценка жизни происходит капитальная. Самое главное – отношения. Гонка за благополучием не оправдана. Надо уделять больше внимания детям, внукам, жене. Ни в коем случае не погружаться в работу, потому что настает момент… и вот он, этом момент.

Останні рази наполегливо пропонували виїхати до росіi. Проте В’ячеслав почав готувався до зимівлі.В’ячеслав

Я хочу закрыть периметр дома, я сделаю это сам. Я уже заказал материалы. Я поставлю дом под охрану. И как только я это сделаю – я уеду к жене и к детям, которые все находятся компактно в одном месте.

Саме в це місце планує їхати В’ячеслав. Але не раніше, ніж закінчить тут усі справи.





Агентство Телевидения Новости