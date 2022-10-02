З деокупованої Харківщині евакуювали 32 дитини з вадами розвитку

Волонтери допомогли евакуювати з деокупованої Харківщини дітей з вадами розвитку.

Напередодні було евакуйовано 32 дитини з Шевченківського інтернату, також вдалося вивезти кілька дорослих пацієнтів з Куп’янського спецзакладу. Вивезти людей з небезпечних територій із дотриманням необхідних правил безпеки вдалося за допомоги волонтерів БФ «Слобожанська Варта».

Окрім пошуку транспорту та пального волонтери доправили дітей-сиріт у притулок в Київській області. Зараз діти вже дісталися свого нового житла та забезпечені усім необхідним.

Агентство Телевидения Новости