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З деокупованої Харківщині евакуювали 32 дитини з вадами розвитку

З деокупованої Харківщині евакуювали 32 дитини з вадами розвитку

Волонтери допомогли евакуювати з деокупованої Харківщини дітей з вадами розвитку.

Напередодні було евакуйовано 32 дитини з Шевченківського інтернату, також вдалося вивезти кілька дорослих пацієнтів з Куп’янського спецзакладу. Вивезти людей з небезпечних територій із дотриманням необхідних правил безпеки вдалося за допомоги волонтерів БФ «Слобожанська Варта».

Окрім пошуку транспорту та пального волонтери доправили дітей-сиріт у притулок в Київській області. Зараз діти вже дісталися свого нового житла та забезпечені усім необхідним.

Агентство Телевидения Новости

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