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В Чугуївському районі піймали вояку з ЛНР

В Чугуївському районі піймали вояку з ЛНР

Поліцейські затримали чоловіка, який виявився військовим рф: після визволення територій Чугуївського району зловмисник перевдягнувся у цивільний одяг та ховався у селищі якомога далі від людей у покинутих будівлях або лісі.

При собі мав документи та російські рублі.

Виявили підозрілого чоловіка 2 жовтня поліцейські Чугуївського РУП під час відпрацювання деокупованих територій.

Як з’ясувалося, 54-річний уродженець Луганської області є військовим так званої «армії лнр» та перебуває на посаді телеграфіста.

Чоловік перетнув український кордон ще на початку березня 2022 року та перебував у селищі Чкалівське Чугуївського району.

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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